وزير الثقافة يتفقد مكتبتي نادي الزمالك
وزير الثقافة يتفقد مكتبتي نادي الزمالك
06:07 م الجمعة 18 أغسطس 2017
كتبت-نسمة فرج:
زار حلمي النمنم وزير الثقافة، مكتبتي نادي الزمالك، مساء الخميس، حيث استقبله المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية والدكتور أحمد الشوكى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.
بدأ وزير الثقافة جولته بتفقد مكتبة النادي التابعة لدار الكتب، ثم تفقد المكتبة الخاصة بالنادى والتى تم إنشاؤها مؤخرًا.
وأشاد النمنم بحجم المكتبة، وما تضمه من كتب وموسوعات في مختلف المعارف، إضافة للأنشطة الفنية والثقافية التي تقدمها لرواد النادي.
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