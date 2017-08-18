الآثار: ضبط تمثال أثري يعود إلى العصر المتأخر
الآثار: ضبط تمثال أثري يعود إلى العصر المتأخر
06:00 م الجمعة 18 أغسطس 2017
تمثال أثري - ارشيف
كتبت- نسمة فرج:
أعلنت وزارة الآثار بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار عن ضبط تمثال من الجرانيت يرجع إلى العصر المتأخر.
تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسيوط بقيادة المقدم إبراهيم حمدي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط من القبض على المتهم وحيد محمد بمنزله بقرية مؤشا بمركز اسيوط وبحوزته تمثال أثري و مخدرات و سلاح.
وقال جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطي إنه بمواجهة المتهم الذي أعترف بالواقعة و بأنه كان ينوي بيع التمثال الذي حصل عليه نتيجة الحفر خلسة تحت أحد منازل المنطقة.
تم معاينة التمثال من قبل لجنة أثرية برئاسة مني يسري كبير مفتشي اسيوط و التي أكدت أثريته ووصفته بأنه تحفة نادرة.
وأوضح السمسطاوي أن التمثال مصنوع من الجرانيت الأسود بأرتفاع 37 سم و يصور احد كبارالكهنة في وضع التعبد. حفر علي التمثال بعض الكتابات الهيروغليفية عليها بعض أسماء الكاهن و منها بكاهن الاله آمون المشرف علي الغرب و سيد تيجان سيد الارض.
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