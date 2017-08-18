أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الآثار: ضبط تمثال أثري يعود إلى العصر المتأخر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الآثار: ضبط تمثال أثري يعود إلى العصر المتأخر

06:00 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الآثار: ضبط تمثال أثري يعود إلى العصر المتأخر

تمثال أثري - ارشيف

كتبت- نسمة فرج:

أعلنت وزارة الآثار بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار عن ضبط تمثال من الجرانيت يرجع إلى العصر المتأخر.

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسيوط بقيادة المقدم إبراهيم حمدي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط من القبض على المتهم وحيد محمد بمنزله بقرية مؤشا بمركز اسيوط وبحوزته تمثال أثري و مخدرات و سلاح.

وقال جمال السمسطاوي، مدير عام آثار الوسطي إنه بمواجهة المتهم الذي أعترف بالواقعة و بأنه كان ينوي بيع التمثال الذي حصل عليه نتيجة الحفر خلسة تحت أحد منازل المنطقة.

تم معاينة التمثال من قبل لجنة أثرية برئاسة مني يسري كبير مفتشي اسيوط و التي أكدت أثريته ووصفته بأنه تحفة نادرة.

وأوضح السمسطاوي أن التمثال مصنوع من الجرانيت الأسود بأرتفاع 37 سم و يصور احد كبارالكهنة في وضع التعبد. حفر علي التمثال بعض الكتابات الهيروغليفية عليها بعض أسماء الكاهن و منها بكاهن الاله آمون المشرف علي الغرب و سيد تيجان سيد الارض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمين اللجنة الوطنية للمتاحف يطالب بإنشاء هيئة عليا للتراث

    أخبار

  • "الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

    أخبار

  • في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

    أخبار

  • ​أمين اتحاد الأثريين العرب: اختفاء 32 ألف قطعة أثرية يدل على ارتباك

    أخبار

إعلان

ae51ac4f15.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"

وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"