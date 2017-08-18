دور «كوهين» رفع أجره وطالب بزيادة مشاهد «العري».. 17 معلومة عن لطفي لبيب

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"أنا وحسن حسني وصلاح عبد الله نعد من فناني خط الوسط في السينما المصرية.. وجودنا مهم للعمل رغم أننا لسنا الأبطال"، هكذا يرى موقعه على خريطة ملعب التمثيل في مصر، ولعل ذلك يرجع إلى تجنيده في الجيش 6 سنوات متتالية، هجره خلالهم شعر رأسه، وسبقه زملاؤه على المسرح، فخرج ليجد نفسه محاصرا بالأدوار الثانية، فلم يعد دور البطل يلائمه، ورغم ذلك تمكن من حفر مكانه داخل سيناريوهات المؤلفين، فلا يكتمل العمل بدونه، مهما كانت نوع الدراما به، كوميديا أو تراجيديا أو حتى مسلسلات الأطفال، فهو "بتاع كله" كما قال لصديقه الفنان سمير غانم في إحدى المرات.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 17 معلومة عن الفنان القدير لطفي لبيب.

1- الاسم بالكامل "لطفي حسني لبيب".

2- من مواليد مركز "ببا" بمحافظة بني سويف، في 18 أغسطس 1947.

3- هو الابن الثالث بين 4 أبناء، ووالده كان يعمل في أحد البنوك، قبل أن ينتقل بأسرته إلى الإسكندرية.

4- أحب التمثيل منذ طفولته، وعشق القراءة باللغة العربية، خاصة قراءة القرآن الكريم رغم كونه مسيحيا.

5- التحق بمسرح المدرسة الابتدائية، الذي صقل موهبته ودفعه لدراسة التمثيل.

6- دخل كلية الزراعة بجامعة أسيوط، تنفيذا لرغبة والده الذي كان رافضا لدخوله مجال التمثيل.

7- قال في حوار سابق مع "أخبار اليوم" :"والدي رفض فكرة عملي بالتمثيل، فاضطررت للالتحاق بكلية الزراعة جامعة أسيوط، ولم أستطع الاستمرار سوى عامين، ثم تركتها والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكني لم أحظ بموافقة والدي إلا في سنوات المعهد الأخيرة".

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8- رغبة منه في المزيد من المعرفة التحق بكلية الآداب قسم فلسفة واجتماع، بعد تخرجه في معهد الفنون المسرحية عام 1970، وكان يدرس بها أثناء تجنيده بالجيش.

9- قضى 6 سنوات في الجيش، وشارك بحرب أكتوبر 73، وكتب عن فترة تجنيده كتابا يحمل اسم "الكتيبة 26"، المطروح حاليا في الأسواق، وهو قصة درامية من واقع حرب أكتوبر.

10- بعد انتهاء التجنيد، رشحه الفنان سعد أردش لتأسيس مسرح دبي القومي، فسافر إلى هناك وأخرج مسرحيتي "كفاح" و"التركة"، وبعد 3 سنوات و8 أشهر، عاد إلى مصر عام 1981، ممثلًا في مسرحية "المغنية الصلعاء".

11- شارك لطفي لبيب في أعمال سينمائية وتلفزيونية هامة في الثمانينيات، تعوضه عن ظمأ السنوات العشر التي انقضت في الحرب والترحال، مثل عودة مواطن للمخرج محمد خان، وفيلم يوم مر ويوم حلو، للمخرج خيري بشارة، وفي التلفزيون "عائلة الدوغري، ورحلة السيد أبو العلا البشري".

12- تعتبر الألفينيات هي فترة الازدهار الفني له، إذ بدأت مساحات أدواره تتسع، خاصة في السينما التي تألق فيها بأفلام مثل: "جاءنا البيان التالي، عايز حقي، فيلم ثقافي، صاحب صاحبه، اللمبي، حاحا وتفاحة، علي سبايسي، شيكامارا".

13- جسد دور السفير الإسرائيلي "ديفيد كوهين" في فيلم "السفارة في العمارة"، بترشيح من الزعيم عادل إمام في مكالمة هاتفية منه شخصيا، وهو الدور الذي رفع أجره كثيرا، على حد قوله خلال استضافته ببرنامج "مفاتيح" مع المحاور مفيد فوزي.

14- طالب بزيادة مشاهد "العري" في التلفزيون لترويح الكبت عن المشاهد، فقال: "أنا عارف إن ناس كتير هيعاتبوني، بس محتاجين نسبة عري في التلفزيون شوية تكسر الكبت اللي عند الناس".

15 يكره التقاط صور "السيلفي" معه في أوقات غير مناسبة، وعن ذلك قال: "كان يوم أسود لما دخلوا الكاميرا في الموبايل، يعني ايه ألاقي حد يطلب مني صورة سيلفي في عزاء!".

16- جسد شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، زكريا عزمي، في فيلم "طباخ الريس" مع الفنان طلعت زكريا، ورغم ذلك رفض تقديم دوره أثناء وجوده في السجن بمسلسل عن حياته، وفق ما أوضح في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية رانيا بدوي.

17- متزوج وله 3 أبناء و4 أحفاد، ويرفض الحديث عن أسرته في الإعلام.