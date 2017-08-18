بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل خاطف "مورهاوس"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الجمعة، الفدائي أحمد هلال أحد أبطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي، واحد المشاركين في واقعة خطف الضابط البريطاني أنتوني مورهاوس -ابن عمة ملكة إنجلترا- في ديسمبر من العام 1956.

وقال الغضبان، خلال اللقاء، إن "البطولات التي صنعها هؤلاء الأبطال العظام وعلموها لأحفادهم هي التي رفعت راية مصر، فهم من رسموا بدمائهم تاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن".

وأكد المحافظ على أن الأبطال الفدائيين "يظلون رموزًا شامخةً يفتخر بها جميع أبناء مصر، وأن ما قدموا من بطولات وملاحم رائعة في ميدان البطولة يظل ذاكرة للتاريخ لجميع الأجيال على مر العصور".