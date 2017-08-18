بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل خاطف "مورهاوس"
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل خاطف "مورهاوس"
06:00 م الجمعة 18 أغسطس 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
الأقصر ترفع درجة استعداداتها بسبب الغيوم والسحب الكثيفة (صور)
بورسعيد - طارق الرفاعي:
استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الجمعة، الفدائي أحمد هلال أحد أبطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي، واحد المشاركين في واقعة خطف الضابط البريطاني أنتوني مورهاوس -ابن عمة ملكة إنجلترا- في ديسمبر من العام 1956.
وقال الغضبان، خلال اللقاء، إن "البطولات التي صنعها هؤلاء الأبطال العظام وعلموها لأحفادهم هي التي رفعت راية مصر، فهم من رسموا بدمائهم تاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن".
وأكد المحافظ على أن الأبطال الفدائيين "يظلون رموزًا شامخةً يفتخر بها جميع أبناء مصر، وأن ما قدموا من بطولات وملاحم رائعة في ميدان البطولة يظل ذاكرة للتاريخ لجميع الأجيال على مر العصور".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد
-
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق
-
بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد
-
مصرع مواطن سوهاجي صدمته سيارة أمام مركز شباب ببورسعيد
إعلان
إعلان