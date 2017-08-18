الأقصر ترفع درجة استعداداتها بسبب الغيوم والسحب الكثيفة (صور)
الأقصر ترفع درجة استعداداتها بسبب الغيوم والسحب الكثيفة (صور)
05:49 م الجمعة 18 أغسطس 2017
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الأقصر - محمد محروس:
رفعت سلطات محافظة الأقصر درجة استعدادها بعد أن غطت السحب الكثيفة سماء المحافظة، مساء اليوم الجمعة، وحجبت أشعة الشمس بالكامل، ما تجددت معه مخاوف الأهالي وأجهزة المحافظة من سقوط أمطار غزيرة وسيول.
ولم تؤثر السحب الكثيفة على حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية والملاحة النهرية والجوية بمطار الأقصر، حيث تواصلت حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مواعيدها المحددة.
كما استمرت حركة القطع النهرية من مراكب ولنشات وصنادل وفنادق سياحية عائمة في النيل، ولم يكن هناك تأثيرًا أيضًا على حركة السياحة شرق وغرب المدينة، حيث واصل السياح زيارة المناطق الأثرية كالمعتاد.
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