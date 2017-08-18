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مقتل شخص في عملية طعن بمدينة فوبرتال الألمانية

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص في عملية طعن بمدينة فوبرتال الألمانية

05:46 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مقتل شخص في عملية طعن بمدينة فوبرتال الألمانية

ارشيفية

القاهرة – (مصراوي)

شهدت مدينة فوبرتال إلبرفيلد غربي ألمانيا، اليوم الجمعة، عملية طعن أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخر.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة مستمرة في عملية البحث عن أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم الطعن، فيما لم توافر أي معلومات حتى الآن عن هدف العملية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من عملية طعن أخرى في أوروبا وتحديدًا في مدينة توركو الفنلندية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخرين.

وسبق الهجمتان عملية إرهابية أخرى في مدينة برشلونة الإسبانية أمس أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة نحو 130 من 34 دولة مختلفة بينهم .

واعتقلت السلطات الإسبانية 4 أشخاص بينهم ثلاثة من المغرب وإسباني على خلفية الهجوم، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

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مصراوي Masrawy

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