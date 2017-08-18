مقتل شخص في عملية طعن بمدينة فوبرتال الألمانية

القاهرة – (مصراوي)

شهدت مدينة فوبرتال إلبرفيلد غربي ألمانيا، اليوم الجمعة، عملية طعن أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخر.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الشرطة مستمرة في عملية البحث عن أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم الطعن، فيما لم توافر أي معلومات حتى الآن عن هدف العملية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من عملية طعن أخرى في أوروبا وتحديدًا في مدينة توركو الفنلندية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخرين.

وسبق الهجمتان عملية إرهابية أخرى في مدينة برشلونة الإسبانية أمس أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة نحو 130 من 34 دولة مختلفة بينهم مصر.

واعتقلت السلطات الإسبانية 4 أشخاص بينهم ثلاثة من المغرب وإسباني على خلفية الهجوم، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.