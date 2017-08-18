مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حداد على ضحايا هجوم برشلونة

نيويورك - (د ب أ):

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة حداد اليوم الجمعة على ارواح ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا.

وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي السفير المصري عمرو عبد اللطيف أبو العطا، في نيويورك إن مجلس الأمن يدين هذه الهجمات.

وأضاف أبو العطا: "يعرب أعضاء المجلس عن أحر تعازيهم لأسر القتلى، وعن تعاطفهم مع شعب إسبانيا وحكومتها".

وكانت مدينة برشلونة الاسبانية قد تعرضت لحادث دهس ارهابي مساء امس الخميس اسفر عن مقتل واصابة عشرات الأشخاص.