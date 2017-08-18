ولد الشيخ: أطراف النزاع في اليمن يضيعون فرص الحل السياسي
ولد الشيخ: أطراف النزاع في اليمن يضيعون فرص الحل السياسي
05:38 م الجمعة 18 أغسطس 2017
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
القاهرة - (مصراوي):
عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة استثنائية حول اليمن لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية.
وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن هناك إجماعا إقليميا على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن أطراف النزاع يضيعون الفرصة تلو الأخرى للتوصل لحل سياسي.
وقال ولد الشيخ إنه يجب تحييد المسار الإنساني في اليمن عن النزاع السياسي، داعيًا إلى تسليم ميناء الحديدة للجنة يمنية تعمل تحت إشراف لجنة أممية.
وقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، تقريرًا أمام أعضاء المجلس حول التطورات الإنسانية في اليمن.
وأشار أوبراين إلى أن 17 مليون يمني بحاجة للغذاء و 7 ملايين يواجهون المجاعة، موضحا أن هناك حاجة للسماح بدخول واردات الأغذية والأدوية والوقود إلى اليمن
وأضاف: "نحتاج إلى 2,3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن".
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