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احتجاز 3 شرطيين على ذمة قضية هروب سجناء مركز شرطة الوقف

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مصراوي Masrawy

احتجاز 3 شرطيين على ذمة قضية هروب سجناء مركز شرطة الوقف

05:42 م الجمعة 18 أغسطس 2017

احتجاز 3 شرطيين على ذمة قضية هروب سجناء مركز شرطة الوقف

قنا - عبدالرحمن القرشي: قررت نيابة مركز الوقف بمحافظة قنا احتجاز أمين شرطة ومساعد شرطة وخفير نظامي لمدة 24 ساعة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات في واقعة هروب 5 متهمين على ذمة قضايا مخدرات وخطف من حجز المركز، صباح أمس الخميس، عقب كسر نافذة حمام ملحق بغرفة الاحتجاز والفرار من خلف المركز.وفيما شلمت قائمة المحتجزين على ذمة قضية الهروب كل من: أمين شرطة "سيد. ا. س"، ومساعد شرطة "حسين. ا. ع"، وخفير نظامي "حماده. ح"، أمرت النيابة بصرف كل من مأمور المركز وضابط النبطشية و7 آخرين، وسحب عينات من 7 مساجين لم يحاولوا الهرب للتأكد من صحة أقوالهم باتهام الهاربين بتخديرهم لتيسير هروبهم.كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان كيفية كسر شباك الحمام الملحق بالسجن، وطلب تحريات الأمن العام حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.اقرأ أيضًا- مصدر: إيقاف مأمور "الوقف" وضابط و3 شرطيين عن العمل بعد هروب محتجزين​.

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