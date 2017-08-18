مستشارة الرئيس السوري: الحرب تقترب من نهايتها



القاهرة - (مصراوي):

ذكرت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، أن الحرب المستمرة منذ ست سنوات تقترب من نهايتها، وتعهدت بأن تواجه الحكومة أي وجود "غير شرعي" في البلاد سواء كان أمريكيا أو تركيا.

وقالت "شعبان"، إن تنظيم سوريا لمعرض دمشق الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب "له دلالة واضحة، له رمزية كبيرة ويوجه رسالة بأن الحرب انتهت وأن الإرهاب اندحر وأننا في بداية الطريق نحو إعادة الإعمار"، على حد قولها، بحسب "سكاي نيوز".

واستطاع نظام بشار الأسد أن يستعيد جزءًا كبيرا من الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة، بمساعدة سلاح الجو الروسي وميليشيات حزب الله وإيران.

وأوردت مستشارة الرئيس في تعليقات نقلتها الوكالة السورية للأنباء، أن الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف، وصلت "المرحلة قبل النهائية".