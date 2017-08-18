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شُكر عن رحيل السعيد: كلنا موضع تقييم أرجو أن يكون بعيدا عن التشهير والتشفي

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شُكر عن رحيل السعيد: كلنا موضع تقييم أرجو أن يكون بعيدا عن التشهير والتشفي شُكر عن رحيل السعيد: كلنا موضع تقييم أرجو أن يكون بعيدا عن التشهير والتشفي

التحرير

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قال عبد الغفار شكر، أبرز مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن «الدكتور رفعت السعيد الآن بين يدي الله، أدعو له بالرحمة والمغفرة، عملنا معا سنوات طويله اتفقنا واختلفنا ولكننا حافظنا على علاقاتنا الإنسانية والعائلية حتي اللحظة الأخيرة».

وأضاف اليوم، الجمعة، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أتقدم بخالص العزاء للمهندس خالد والمهندسة غادة وأعضاء حزب التجمع»، موضحا «كلنا سنكون موضع تقييم، أرجو أن يكون موضوعيا بعيدا عن التشهير والتشفي كلنا لنا أخطاؤنا ولنا دورنا الوطني الإيجابي».

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وتابع: «أدعو الجميع للنقد الموضوعي الذي يفيد الوطن لتجنب الأخطاء مستقبلا، جيلنا يرحل الآن واحدا بعد الآخر، وسيكون هذا الجيل موضع تقييم شامل بمزاياه وعيوبه وتبقي دائما في القلب».

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التحرير

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