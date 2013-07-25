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بالفيديو .. ماذا فعل شيكابالا وأبو تريكة مع الجماهير عقب القمة؟

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بالفيديو .. ماذا فعل شيكابالا وأبو تريكة مع الجماهير عقب القمة؟ بالفيديو .. ماذا فعل شيكابالا وأبو تريكة مع الجماهير عقب القمة؟

رصدت كاميرا FilGoal.com مشهد ختام لقاء القمة بين الزمالك والأهلي يوم الأربعاء والذي تصدره نجمي منتخب محمد أبو تريكة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لمثله في افتتاح مبارياتهما بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجونة.

فقد ركض أبو تريكة صانع ألعاب الأهلي عقب صافرة نهاية اللقاء نحو عبد الواحد السيد حارس الزمالك واحتضنه قبل أن يتجه لتحية جماهير الأهلي.

في المقابل، صافح شيكابالا ساحر الزمالك وائل جمعة مدافع الأهلي وانتظر واقفا في منتصف الملعب، وبعدها بلحظات، اتجه لاعبو القلعة البيضاء لتحية جماهيرهم فتخلف عنهم شيكابالا الذي ذهب نحو غرف خلع الملابس وحيدا.

شاهد اللقطة بكاميرا FilGoal.com من هنا

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فيديو اليوم السابع

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