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فصيل "فيلق الرحمن" السوري المعارض ينضم إلى هدنة الغوطة الشرقية

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مصراوي Masrawy

فصيل "فيلق الرحمن" السوري المعارض ينضم إلى هدنة الغوطة الشرقية

05:24 م الجمعة 18 أغسطس 2017

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تمكنها من جذب جميع فصائل المعارضة المسلحة المعتدلة إلى نظام وقف إطلاق النار المتواجدة في منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، اليوم "ممثلون عن وزارة الدفاع الروسية في جنيف وفصيل كبير من المعارضة السورية "فيلق الرحمن" وقعوا اتفاقا بشأن انضمامه من الساعة 21.00 بتوقيت موسكو إلى نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد "الغوطة الشرقية (دمشق، سوريا)".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الاتفاق ينص على وقف فصيل "فيلق الرحمن" للأعمال القتالية، بما في ذلك عدم السماح للمقاتلين قصف أي بعثة دبلوماسية في دمشق، بما في ذلك السفارة الروسية.

وأكد ممثلو "فيلق الرحمن" في اجتماعهم مع وزارة الدفاع الروسية استعدادهم لمحاربة المنظمات الإرهابية "داعش" و "جبهة النصرة".

وأشار البيان إلى أنه "بهذا الشكل ونتيجة للمفاوضات بين ممثلي الدفاع الروسية تم ضم جميع فصائل المعارضة المعتدلة المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية الى نظام وقف الأعمال القتالية".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة الخارجية الروسية، لضرورة تعزيز الجهود في إطار عملية أستانة من أجل إنشاء منطقة خفض تصعيد رابعة في سوريا.

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مصراوي Masrawy

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