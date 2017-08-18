ثلاثة جزائريين ضمن مصابي هجوم برشلونة

الجزائر - (د ب أ):

كشف مسؤول في الخارجية الجزائرية، عن إصابة ثلاثة جزائريين خلال زيارتهم لاسبانيا، جراء هجوم الدهس الارهابي الذي استهدف مدينة برشلونة أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الجمعة "حسب المعلومات التي قدمتها السلطات الاسبانية المختصة، فإن ثلاثة رعايا جزائريين أصيبوا خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع بعد ظهر يوم الـ17 أغسطس 2017 في مدينة برشلونة، وهم تحت الملاحظة الطبية وحالتهم الصحية مستقرة وسيغادرون المستشفى عن قريب".

يذكر أن الجزائر أعربت مساء الخميس عن "ادانتها الشديدة" لعملية الدهس التي استهدفت ابرياء بمدينة برشلونة، واصفة العملية بـ" العمل الإرهابي المقيت".

وجددت الجزائر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل "تكثيف الجهود لإلحاق الهزيمة بالإرهاب الذي يهدد استقرار البلدان وراحة الشعوب".