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حملة انضباط تحيل 69 موظفًا في المنيا للتحقيق

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مصراوي Masrawy

حملة انضباط تحيل 69 موظفًا في المنيا للتحقيق

05:16 م الجمعة 18 أغسطس 2017

حملة انضباط تحيل 69 موظفًا في المنيا للتحقيق

المنيا ـ ريمون الراوي:
أحال المهندس محمد سيد علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 69 موظفًا للتحقيق، بينهم 39 تغيبوا دون عذر، و30 آخرين تركوا العمل وانصرفوا دون الأوقات الرسمية.

جاء ذلك خلال حملة انضباط على بعض المدارس والوحدات القروية والصحية بقرى غرب المركز، حيث كشف تقرير لجنة الانضباط التي زارت عددًا من المدارس التابعة للوحدات القروية في دمشير وصفط الخمار وهيها، للوقوف على مستوى انتظام العمل.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه اللجان يتم تنظيمها طبقًا لتعليمات المحافظ اللواء عصام البديوي بشأن تحقيق الانضباط في المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية القروية بنطاق مركز ومدينة المنيا.​

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