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ضبط ٣٦ ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

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مصراوي Masrawy

ضبط ٣٦ ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

05:04 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ضبط ٣٦ ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

مخالفة مرورية

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية وانضباطية بالشوارع والطرق السريعة، استهدفت تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم على مستوى الجمهورية.

‫وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال ٢٤ساعة، عن ضبط ٣٦ألفا و٥٧٢ مخالفات مرورية وألف و٢٩٨ دراجة نارية مخالفة، وضبط ٣٢سائقا تحت تأثير المخدرات.

كانت قد وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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