ضبط ٣٦ ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية وانضباطية بالشوارع والطرق السريعة، استهدفت تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم على مستوى الجمهورية.

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‫وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال ٢٤ساعة، عن ضبط ٣٦ألفا و٥٧٢ مخالفات مرورية وألف و٢٩٨ دراجة نارية مخالفة، وضبط ٣٢سائقا تحت تأثير المخدرات.

كانت قد وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.