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انفراد| التفريغ الصوتي لمراسلات قطاري الإسكندرية قبل الحادث.. و"المراقب يصرخ"

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مصراوي Masrawy

انفراد| التفريغ الصوتي لمراسلات قطاري الإسكندرية قبل الحادث.. و"المراقب يصرخ"

04:39 م الجمعة 18 أغسطس 2017

 كتب- عبدالله قدري:حصل "مصراوي" على محضر التفريغ الصوتي، لمراسلات المراقب الفني بخط الطوالي وملاحظ محطة خورشيد، حيث كشف تفاصيل جديدة عن حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي راح ضحيته نحو 40 راكبًا وإصابة أكثر من 100 شخص.وأظهر المحضر، الذي فرغته لجنة التحقيق المشكلة من هيئة السكك الحديد في الحادث، أن المراقب الفني لخط الطوالي ظل ينادي على سائقي قطاري "13 إكسبريس القاهرة، و571 بورسعيد- الإسكندرية" دون استجابة من أحدهما، فضلًا عن صراخ المراقب بعد إذن ملاحظ برج أبيس لسائقي القطارين في الدخول على سكة واحدة دون سبب.وفيما يلي المحادثة بين المراقب الفني لخط الطوالي وملاحظي محطة خورشيد وأبيس.ملاحظ أبيس: يا أستاذ محمدمراقب الطوالي: يا محاربمراقب الطوالي: قولي جه إيه عندك يا محارب على مزلقان الشيخمراقب الطوالي: يا خورشيدملاحظ خورشيد: نعممراقب الطوالي: خش على مزلقان الشيخ وشوفلى فيه إيه عنده ومر كام من عندك بورسعيد (القطار رقم 571)، 13 (القطار رقم 13 إكسبرس القاهرة)ملاحظ خورشيد: بورسعيد مر الساعة 14:00 تمام، 13 مر من عندي 14:12مراقب الطوالي: تماممراقب الطوالي: يا محارب انت صرحت لبورسعيدملاحظ أبيس: صرحت لبورسعيد و13 جه عليه يا أستاذ محمدمراقب طوالي: جه إيه عليه يا أستاذ محمد، صرحت لإيه يا جدعانمراقب الطوالي: 13 قطرت فيه يا عم الحج صرحت للقطرين إزايوبالنسبة لنداء المراقب الفني على سائقي القطارين "13 و571"..الساعة 14:32- المراقب الفني: يا 571 يا بورسعيد يا بورسعيد؟"، ولم يجاوب أحد.الساعة 14:33- المراقب الفني: "يا عماد افندي يا حلمي.. يا 13 يا 13 يا 13، ولم يتجاوب أحد.الساعة 14:34- المراقب الفني: يا بورسعيد يا بورسعيد.. يا 13 يا 13 اللي سمعني يجاوب النداء يا أفندية، ولم يتجاوب أحد.الساعة 14:36- المراقب الفني: "يا 13 يا عماد أفندي يا حلمي.. لو سامعني جاوب النداء ولم يتجاوب معه.الساعة 14:37- المراقب الفني: يا 13 يا عماد أفندي يا حلمي.. يا 13 بورسعيد يا 571 ولم يتجاوب أحد.الساعة 14:38- المراقب الفني: يا 13 يا عماد أفندي يا حلمي.. يا بورسعيد يا بورسعيد .. لو حد سامعني يجاوب النداء ولم يتجاوب أحد.وبحسب محضر التفريغ فإن المراقب ظل ينادي على السائقين أكثر من 15 دقيقة دون استجابة أو تصريح حتى وقوع الحادث.وأشرف على محضر التفريغ المهندس فادي فاروق مدير إدارة السنترال، والمهندس حسام عبدالمهيمن رئيس قسم المراقبة، والمهندس خالد شوقي عثمان رئيس حركة المراقبة، ومحمد محمد زويل مندوب المسافات الطويلة، ولؤي محمود عباس مندوب الإشارات.ووقع الحادث الجمعة الماضية، حيث اصطدم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد/ الإسكندرية بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، ما أدى لوفاة 41 شخصًا وإصابة 132 آخرين15468d7e67.jpgc6c06f2963.jpg053efdc05d.jpg2b242dcf0c.jpg 

 

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