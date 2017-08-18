ضبط 104 قضايا تموينية متنوعة في القليوبية 04:43 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ارشيفيه

القليوبية - أسامه علاء الدين:ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالقليوبية، اليوم الجمعة، 104 قضايا تموينية متنوعة في مدن المحافظة.تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد خالد المحمدي، رئيس مباحث التموين، بشن حملة تموينية مكبرة بالشوارع والطرق، أسفرت عن ضبط 19 حالة إشغال طريق، 5 نظافة عامة، 13 بائع متجول، 46 إزالة فورية، 8 إعلانات مخالفة، 11 وصلة كهربائية، 2 غرزة شاي، بإجمالى 104 قضايا.حُررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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