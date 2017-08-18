إصابة 2 سقطت بهم سيارة نقل من منحدر جبلي في السويس
إصابة 2 سقطت بهم سيارة نقل من منحدر جبلي في السويس
04:40 م الجمعة 18 أغسطس 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
أصيب سائق وعامل، سقطت بهما سيارة نقل من منحدر وعر، بجبل عتاقة، ونقلا على إثرها لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، تفيد بالحادث، وتبين أن المصابين كانا في طريقهما لأحد المحاجر بمنطقة السخنة، خلال صعودهما منحدر جبلي انحرفت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت السيارة وهوت من منطقة مرتفعة.
ورفعت إدارة تأمين الطرق، وآثار الحادث حتى لا تعيق حركة الشاحنات المتجهة إلى المحاجر لجلب مواد البناء.
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