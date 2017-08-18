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العثور على نجار مشنوقاً داخل ورشته بأوسيم

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مصراوي Masrawy

العثور على نجار مشنوقاً داخل ورشته بأوسيم

04:36 م الجمعة 18 أغسطس 2017

العثور على نجار مشنوقاً داخل ورشته بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

أقدم نجار على الانتحار شنقا داخل ورشته بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة؛ لمروره بأزمة مالية.

وكشفت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن نجارا يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ضائقة مالية، تخلص من حياته شنقاً.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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مصراوي Masrawy

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