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مجلس الأمن يعقد جلسة استثنائية بشأن الأوضاع في اليمن

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يعقد جلسة استثنائية بشأن الأوضاع في اليمن

04:41 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مجلس الأمن يعقد جلسة استثنائية بشأن الأوضاع في اليمن

مجلس الأمن الدولي

القاهرة - (مصراوي):
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة إستثنائية لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، بمشاركة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الذي توجه إلى نيويورك أمس الخميس .

وقال المخلافي أنه سيلقي كلمة أمام مجلس الامن الدولي في الجلسة الاستثنائية المفتوحة حول اليمن .. مشيرًا إلى أنه سيشارك بعد ذلك في الندوة التي تنظمها المندوبية الدائمة لليمن في الامم المتحدة بالتنسيق مع وفد المملكة العربية والتي ستعقد بتاريخ 21 اغسطس لمناقشة تطورات الوضع في اليمن في المجالات السياسية والقانونية والانسانية.

وأوضح أنه سيشارك في الندوة شخصيات سياسية رفيعة المستوى من اليمن والسعودية والولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

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