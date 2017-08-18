إصابات في حادث طعن في فنلندا والشرطة تعتقل مشتبه به
إصابات في حادث طعن في فنلندا والشرطة تعتقل مشتبه به
04:39 م الجمعة 18 أغسطس 2017
القاهرة - (مصراوي):
أعلنت الشرطة الفنلندية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح بعد تعرضهم لعملية طعن مساء اليوم الجمعة، في مدينة توركو الفنلندية.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به بتنفيذ عملية الطعن.
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