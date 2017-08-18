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إصابات في حادث طعن في فنلندا والشرطة تعتقل مشتبه به

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مصراوي Masrawy

إصابات في حادث طعن في فنلندا والشرطة تعتقل مشتبه به

04:39 م الجمعة 18 أغسطس 2017

إصابات في حادث طعن في فنلندا والشرطة تعتقل مشتبه به

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الشرطة الفنلندية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح بعد تعرضهم لعملية طعن مساء اليوم الجمعة، في مدينة توركو الفنلندية.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به بتنفيذ عملية الطعن.

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مصراوي Masrawy

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