الوكالة الوطنية اللبنانية: انفجار قنبلة داخل مخيم عين الحلوة رافقه إطلاق نار

بيروت - أ ش أ

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية أنه تم بعد ظهر اليوم سماع دوي انفجار قنبلة داخل مخيم عين الحلوة رافقه إطلاق نار.

وكان الهدوء الحذر قد خيم صباح اليوم، على مخيم عين الحلوة والشارع الفوقاني خاصة بعد وفاة عضو القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة أبو علي طلال متأثرا بجراحه بعد أن قامت مجموعة المطلوب بلال أبو عرقوب الليلة الماضية بإطلاق النار على عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في قاعة مركز اليوسف داخل المخيم مما أدي الى ارتفاع حدة الاشتباكات.

وقد قتل نتيجة تلك الاشتباكات المنتمي لجماعة بلال بدر المتشددة عبيدة نجل بلال أبو عرقوب وجرح ثمانية آخرون مما استدعى القيادة السياسية الفلسطينية الى عقد اجتماع طارىء لوقف الاقتتال.

تجدر الأشاره إلى أن مخيم عين الحلوة مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، ويقع ضمن مدينة صيدا الساحلية وتبلغ مساحته حوالي كيلومتر مربع واحد وعدد سكانه حوالي 80 ألف نسمة.

ويعتبر مخيم عين الحلوة أكبر مخيم في لبنان من حيث عدد السكان، ومعظمهم نزح في عام 1948 من قرى الجليل في شمال فلسطين، ويضم 8 مدارس وعيادتين للاونروا، بالإضافة إلى مستشفيين صغيرين للعمليات البسيطة.​