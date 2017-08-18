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الشرطة الإسبانية: ثلاثة مغاربة وإسباني مُعتقلون على خلفية هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسبانية: ثلاثة مغاربة وإسباني مُعتقلون على خلفية هجوم برشلونة

04:29 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الشرطة الإسبانية: ثلاثة مغاربة وإسباني مُعتقلون على خلفية هجوم برشلونة

هجوم برشلونة

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الشرطة الإسبانية أن الأشخاص الأربعة المعتقلين هم ثلاثة مغاربة وإسباني، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأضاف ضابط كبير في الشرطة الإسبانية إن الأربعة ليست لديهم أي خلفيات أو سوابق إرهابية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية لم تحدد بعد هوية منفذ عملية الدهس في وسط برشلونة، مساء الخميس، وقال إن المُنفذ ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة" في الهجوم الآخر في كامبريلس.

كانت السلطات الإسبانية ذكرت أنها تُركّز على مُشتبه به يُدعى "موسى أوبكير"، كمشتبه به رئيسي في هجوم برشلونة، وهو مغربي الجحنسية ويبلغ من العمر 17 عامًا، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وقع حادث الدهس الأول في شارع لا رامبلا وسط المدينة الساحلية، والثاني بعد 8 ساعات في بلدة كامبريلس القريبة جنوبي برشلونة.

وأسفر هجوم برشلونة، الذي وقع الخميس، عن سقوط 14 قتيلًا وجرح نحو 130 مُصابًا من 34 دولة مختلفة، حسبما أعلنت خدمة الطواريء الإسبانية.

وأصدرت وكالة الحماية المدنية في إقليم كاتالونيا الإسباني قائمة بأسماء الـ 34 دولة التي ينتمي إليها ضحايا هجمات الدهس الأخيرة في إسبانيا من قتلى ومصابين، وهي كما يلي: ألمانيا والجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا والمغرب وكندا والصين وكولومبيا ورومانيا وفنزويلا وكوبا والإكوادور ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة والفلبين وفرنسا وبريطانيا واليونان وهولندا وتايوان وهندوراس والمجر وأيرلندا وإيطاليا والكويت ومقدونيا وموريتانيا وباكستان وبيرو وجمهورية الدومينيكان وتركيا.

ولم يصدر بيان تفصيلي بأعداد القتلى والجرحى من كل دولة.

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