بالصور.. سحب رخص 23 سيارة لمخالفة سائقيها تعريفة الركوب بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن السيد توفيق، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، توقيف إدارة المرور 23 سيارة، بمختلف خطوط نقل الركاب، بالموقف العمومي وسحب رخصها، بعد ثبوت مخالفة سائقيها للتعريفة المعلنة، والمعتمدة من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بعد تعدد شكاوى المواطنين بشأن هذا الأمر.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه لن يسمح للسيارات التى جرى توقيفها، بالعودة للعمل وإعادة رخصها مرة أخرى، إلا بعد تسديد سائقيها للغرامة الموقعة عليهم، بواقع 500 جنيه لكل سيارة.

في السياق ذاته، قال عادل الغباشي، مدير إدارة العلاقات العامة بمجلس مدينة سيدي سالم، إن إدارة مرور سيدى سالم، شنت اليوم الجمعة، حملة مرورية، أسفر عن القرار الذي سبق ذكره، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت بعد رصد عدد من المواطنين أرقام اللوحات المعدنية لهذه السيارات، بعدم التزام سائقيها بالتعريفة المقررة.

وأضاف: "جرى التنسيق مع الوحدة المحلية، بشأن ضبط هذه السيارات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيالها، وتحصيل الغرامات الموقعة عليهم".