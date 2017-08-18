اللاوندي: ربما يكون للإخوان صلة بحادث برشلونة (فيديو)

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قال سعيد اللاوندي، خبير الشئون الدولية، إن الإرهاب لا وطن ولا دين له، ويستهدف أوروبا بشكل عام، وذلك خلال تعليقه على حادث برشلونة الذي وقع، أمس الخميس.

وأضاف اللاوندي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، بقناة "إكسترا نيوز": " يمكن أن يكون حادث برشلونة ذو صلة بتنظيم الإخوان المسلمين، فالجماعات الإرهابية تستهدف أوروبا كلها بغض النظر عن البلد".

وتابع: "علينا مكافحة الإرهاب عالمية، ولا بد من اتخاذ موقف موحد من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية مرعبة والسياح مستهدين في كل دول العالم.

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وبدأت إسبانيا، اليوم، عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بعد أن دهس إرهابي بسيارة فان، حشودا في برشلونة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، قبل أن يلوذ بالفرار فيما تعتقد الشرطة أنه واحد من سلسلة هجمات مخطط لها.