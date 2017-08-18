أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اللاوندي: ربما يكون للإخوان صلة بحادث برشلونة (فيديو)

Google+ Print
اللاوندي: ربما يكون للإخوان صلة بحادث برشلونة (فيديو) اللاوندي: ربما يكون للإخوان صلة بحادث برشلونة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سعيد اللاوندي، خبير الشئون الدولية، إن الإرهاب لا وطن ولا دين له، ويستهدف أوروبا بشكل عام، وذلك خلال تعليقه على حادث برشلونة الذي وقع، أمس الخميس.

وأضاف اللاوندي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، بقناة "إكسترا نيوز": " يمكن أن يكون حادث برشلونة ذو صلة بتنظيم الإخوان المسلمين، فالجماعات الإرهابية تستهدف أوروبا كلها بغض النظر عن البلد".

وتابع: "علينا مكافحة الإرهاب عالمية، ولا بد من اتخاذ موقف موحد من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية مرعبة والسياح مستهدين في كل دول العالم.

شاهد أيضا

وبدأت إسبانيا، اليوم، عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بعد أن دهس إرهابي بسيارة فان، حشودا في برشلونة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، قبل أن يلوذ بالفرار فيما تعتقد الشرطة أنه واحد من سلسلة هجمات مخطط لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لقاء سويدان: بخاف ربنا.. وبرفض القبلات في السينما (فيديو)

لقاء سويدان: بخاف ربنا.. وبرفض القبلات في السينما (فيديو)

إخواني سابق: الجماعة استغلت شقتي بقطر لعقد اجتماعاتها (فيديو)

إخواني سابق: الجماعة استغلت شقتي بقطر لعقد اجتماعاتها (فيديو)

مساء dmc - أسامة كمال يعرض فيديو رائع قديم للفنان الكبير الهضبة " عمرو دياب " في بداياته

مساء dmc - أسامة كمال يعرض فيديو رائع قديم للفنان الكبير الهضبة " عمرو دياب " في بداياته

هدف رائع ومراوغات.. ماذا قدم تريزيجيه في موقعة البطل؟ (فيديو)

هدف رائع ومراوغات.. ماذا قدم تريزيجيه في موقعة البطل؟ (فيديو)