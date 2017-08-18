سرقة سيارة مندوب مبيعات تحت تهديد السلاح أمام سجن أبو زعبل بالخانكة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرض مندوب مبيعات بالخانكة لعملية سطو مسلح في وضح النهار وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح.

تلقي مركز الخانكة بلاغًا من (محمود. د 29 سنة، مندوب مبيعات)، أنه حال استقلاله سيارته الملاكي بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة المركز وبالقرب من سجن أبوزعبل، توقفت أمامه مركبة توك توك بداخلها 4 أشخاص مجهولين أجبروه على التوقف واستولوا علي السيارة وفروا هاربين.

شاهد أيضا

وتوصل فريق بحث برئاسة العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية لمرتكبي الواقعة، وهم هاني م 40 سنة، عاطل وشقيقه شحته 43 سنة مسجل شقى خطر، وأحمد م 36 سنة حداد وعلاء ع 29 سنة سائق توك توك، وتبين أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات بالإكراه.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث، وأمكن بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومركبة التوك توك المستخدمة في الحادث والسلاح المستخدم عبارة عن 2 سلاح ناري بندقية خرطوش، وتم التحفظ عليهم، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.