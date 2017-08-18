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قيادي بـ«دعم مصر»: لا نية لبيع «السكك الحديدية»

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قيادي بـ«دعم مصر»: لا نية لبيع «السكك الحديدية» قيادي بـ«دعم مصر»: لا نية لبيع «السكك الحديدية»

التحرير

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في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات برلمانية داخل وخارج ائتلاف دعم بمجلس النواب، لإسناد منظومة السكك الحديدية لشركات خاصة، نفى النائب محمد علي يوسف، القيادي بالائتلاف وجود نوايا خصخصة بهذا الشكل.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إنه لا توجد نية لبيع مرفق السكك الحديدية بالكامل، وإنما الرغبة في التطوير وتحسين كفاءته التي «تفرض علينا أن يكون هناك تشارك بين القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص».

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وأضاف يوسف، أن هذا أحد سيناريوهات الخصخصة المتعارف عليها، لافتا إلى أن هناك دولا أخرى تبيع السكك الحديدية بشكل كامل لشركات خاصة، أو خصخصتها بالكامل لمدة عشرة أعوام واستردادها مرة أخرى، في حين أن الأقرب لمصر هو إدخال شركات القطاع الخاص للمشاركة في تطوير منظومة السكك الحديدية.

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التحرير

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