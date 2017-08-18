«المصريين الأحرار» يقترح مشروع قانون لرفع سن زواج الفتيات لـ21 عاما

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أكد حزب المصريين الأحرار رفضه للمقترح الذي تقدم به أحد النواب، لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما لعدم دستوريته.

وأشار مسؤولون بالحزب خلال مؤتمر في بني سويف، إلى أن حزبهم سيتقدم بمشروع قانون لرفع سن الزواج إلى 21 عاما لكي تصبح الفتاة مدركة عاطفيا وعقليا واجتماعيا لمسؤولية الزواج.

وعقد الحزب مؤتمر، في بني سويف، لمناقشة مقترح أحد نواب البرلمان، بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا وتعديل الجزء الخاص بالزواج ضمن قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مناقشة أضرار الزواج المبكر نفسيا وصحيا واجتماعيا على الفتيات وأسرهن والمجتمع المحيط.

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وأوصى أعضاء الحزب في نهاية المؤتمر المصريين الأحرار، بضرورة وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يشارك في تزويج الفتيات دون سن الـ21، وإعادة تفعيل قوافل تنظيم الأسرة والقوافل الثقافية بكافة المراكز والقرى.

وأشاروا إلى أن القانون المقدم من أحد النواب، يخالف المادة 10 والمادة 80 من الدستور، كما يخالف القانون للأهلية التجارية وهى سن 18 عاما والأهلية المدنية وهي 21 عاما للفتاة.