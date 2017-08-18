أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير التنمية التونسي يعلن استقالته "لوجود تضارب في المصالح"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التنمية التونسي يعلن استقالته "لوجود تضارب في المصالح"

04:17 م الجمعة 18 أغسطس 2017

محمد الفاضل عبد الكافي

تونس - (د ب أ):

أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، محمد الفاضل عبد الكافي، عن استقالته من منصبه اليوم الجمعة لوجود تضارب في المصالح.

وقال الوزيرـ الذي يشغل أيضا حقيبة المالية بالنيابة منذ أبريل الماضي، إنه قدم اليوم استقالته لرئيس يوسف الشاهد بعد جلسة تشاور معه.

وأرجع عبد الكافي الاستقالة لوجود تضارب مصالح حيث أنه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية.

وتواجه بذلك حكومة الشاهد شغورا في وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي، الى جانب الشغور في منصب وزير التربية، حيث يشغل حاليا وزير التعليم العالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة منذ اقالة الوزير ناجي جلول منذ أبريل الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السبسي: تونس تساند كل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي للاستقرار

    أخبار

  • السلطات التونسية تعتقل متورطين في موجة الحرائق غرب البلاد

    أخبار

  • رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب لبحث سبل التعاون المشترك

    أخبار

  • مسئول تونسي: "الاقتصاد الموازي" يكلف البلاد 5 مليارات دينار سنويا

    أخبار

إعلان

e95e6c89a2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب لبناني يحذر من مغبة زيارات الوزراء لدمشق دون موافقة الحكومة

نائب لبناني يحذر من مغبة زيارات الوزراء لدمشق دون موافقة الحكومة

نقيب "الزبالين" مطالبًا الحكومة بتربية الخنازير: تأكل 5 آلاف طن قمامة يوميًا

نقيب "الزبالين" مطالبًا الحكومة بتربية الخنازير: تأكل 5 آلاف طن قمامة يوميًا

نقيب الصحفيين: لست راضيًا عن تعامل الحكومة مع الإعلام

نقيب الصحفيين: لست راضيًا عن تعامل الحكومة مع الإعلام

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات