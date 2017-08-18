وزير التنمية التونسي يعلن استقالته "لوجود تضارب في المصالح"

تونس - (د ب أ):

أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، محمد الفاضل عبد الكافي، عن استقالته من منصبه اليوم الجمعة لوجود تضارب في المصالح.

وقال الوزيرـ الذي يشغل أيضا حقيبة المالية بالنيابة منذ أبريل الماضي، إنه قدم اليوم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد جلسة تشاور معه.

وأرجع عبد الكافي الاستقالة لوجود تضارب مصالح حيث أنه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية.

وتواجه بذلك حكومة الشاهد شغورا في وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي، الى جانب الشغور في منصب وزير التربية، حيث يشغل حاليا وزير التعليم العالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة منذ اقالة الوزير ناجي جلول منذ أبريل الماضي.