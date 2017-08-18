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الإمارات تدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد الإرهاب ومموليه ومنابره

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مصراوي Masrawy

الإمارات تدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد الإرهاب ومموليه ومنابره

04:15 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الإمارات تدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد الإرهاب ومموليه ومنابره

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي

أبوظبي - (د ب أ):

دعت الإمارات للمجتمع الدولي للوقوف صفا واحدا أمام الإرهاب ومموليه وداعميه ومنابره، على خلفية عملية الدهس التي وقعت في برشلونة وكامبريلس مساء الخميس وأودت بحياة 14 شخصًا.

ووجه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي "التعازي والمواساة لقيادة وشعب اسبانيا في ضحايا العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في برشلونة".

وقال في تغريدات على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة إن "هذه العمليات الاجرامية المنظمة دعوة متجددة للمجتمع الدولي للوقوف صفا واحدا أمام الإرهاب ومموليه وداعميه ومنابره".

وكانت الإمارات قد أدانت "بشدة حادثة الدهس الإرهابية التي استهدفت أبرياء في برشلونة".

و أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي في بيان أمس الخميس "عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي".

وأكدت الوزارة "موقف الإمارات الثابت الرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته".

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