الشرطة تزيل مخيمات مهاجرين في باريس للمرة الثانية منذ يوليو

باريس - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن إزالة عدد من مخيمات المهاجرين غير المرخصة في بورت دو لا شابيل شمال العاصمة باريس، وهي العملية الثانية من نوعها في خلال شهر تقريبا.

وقال مصدر أمني إنه جرى نقل ما يقدر بـ2400 شخص إلى مراكز الإيواء المؤقتة على مدار العملية.

وتأتي أحداث اليوم الجمعة بعد إزالة مخيم مهاجرين كبير في نفس المنطقة في يوليو، وجرى نقل 2771 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وقالت الشرطة إن المهاجرين الذين طالتهم عملية اليوم سيتم فحص حالاتهم، وهؤلاء الذين قدموا طلبات مبدئية للجوء سيتم التعامل معهم وفقا للإجراءات الوطنية.

وقالت السلطات إنها ستتخذ خطوات لترحيل هؤلاء الذين رفضت طلبات لجوءهم، أو ليس لهم حق في السكن في فرنسا، وإعادة هؤلاء الذين سجلوا بالفعل للجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وفتحت سلطات باريس مركز استقبال مؤقت يضم 400 موقع تقريبا، بالقرب من بورت دو لا شابيل في نوفمبر،في محاولة للتكيف مع الأعداد المرتفعة للمهاجرين، الذين كانوا يخيمون بطريقة عشوائية في المدينة.

ولكن هذه المخيمات العشوائية استمرت في الظهور في المنطقة.

وارتفع عدد المهاجرين في باريس منذ أكتوبر، عندما هدمت السلطات مخيم غير رسمي كبير بالقرب من مدينة كاليه الساحلية، حيث أقام الأشخاص الذين كانوا يأملون العثور على طريقة لعبور القنال الإنجليزي ومنه إلى بريطانيا.

وفي يوليو، تعهد رئيس الوزراء المحافظ إدوارد فيليب باتخاذ خطوات لترحيل على نحو ممنهج من جرى رفض طلبات لجوءهم، إلى جانب تحسين ظروف اللاجئين ومن ينتظرون البت في طلبات لجوءهم.