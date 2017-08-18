تنصيب الرئيس الرواندي كاجامي لفترة ولاية ثالثة

كيجالي - (د ب أ):

أدى الرئيس الرواندي بول كاجامي ،اليوم الجمعة، اليمين الدستورية لفترة ولاية ثالثة تستمر سبعة أعوام، ما يمهد الطريق أمام بقائه في السلطة حتى 2034.

وفاز كاجامي بانتخابات الثالث من أغسطس بحصوله على 63ر98 بالمئة من الأصوات.

وقال كاجامي، 59 عاما، خلال مراسم تنصيبه في العاصمة كيجالي: " إفريقيا على المسار الصحيح، ونحن سوف نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد ".

وأضاف الرئيس: " سأواصل العمل مع الروانديين بفخر وكرامة ".

وحضر المراسم عدة قادة أفارقة من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، لارتكاب جرائم حرب مزعومة. ولم توقع رواندا الاتفاقيات التي أرست المحكمة وبالتالي ليس مطلوبا منها تسليم البشير.

يشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية الرواندية المنتمي إليها الرئيس تحكم البلاد منذ هزم جناحها المسلح السلطات المدنية والعسكرية الحاكمة في البلاد في عام 1994، لتنتهي بذلك إبادة جماعية لـ800 ألف شخص من التوتسي – الجماعة العرقية المنتمي إليها كاجامي – والهوتسي المعتدلة.

وأصبح كاجامي رئيسا في عام 2000 ولكنه يمارس بالفعل سلطات واسعة بعد توقف الإبادة الجماعية.

ويزعم منتقدو الرئيس قمع المعارضة وهو ما يشتمل على عمليات قتل.

ولكن كاجامي يتمتع أيضا بشعبية واسعة النطاق، حيث حول البلاد التي خربتها الإبادة الجماعية والحرب الأهلية إلى أحد أكثر الدول الأفريقية استقرارا.