قبل ضربة البداية.. 19 فريقا يبحثون عن تجريد ريال مدريد من لقب الليجا

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تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد اليوم في موسم 2017- 2018، حيث يبحث 19 فريقا عن تجريد ريال مدريد من لقبه الذي توّج به الموسم الماضي.

وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز التدعيمات التي قامت بها الفرق قبل بداية الموسم الجديد في السطور التالية كالآتي:

ألافيس

عاني ألافيس من خسائر عديدة في الميركاتو الحالي وذلك من خلال خسارة المدرب ماوريسيو بيليجرينو إلى جانب اللاعبين المعارين ماركوس لورينتي وثيو هيرنانديز، ولذلك تعامل الفريق الباسكي مع الوضع جيدًا من خلال التعاقد مع بورجي ومبارك واكاسو وربين سوبرينو ورودريجو إيلي بهدف تقديم موسم جديد مميز في ملعب مينديزوروزا.

أتلتيك بلباو

لم يختلف الوضع كثيرًا في أتلتيك بلباو عن الموسم الماضي باستثناء التعاقد مع المدرب خوسيه زيجاندا، حيث سيعتمد الفريق الباسكي بشكل أساسي على راؤول جارسيا وأريتز أدوريز ومن خلفه كل من ماركيل سوسايتا وإيكر مونياين على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أتلتيكو مدريد

من المنتظر أن يصل كلٌ من فيتولو ودييجو كوستا إلى أتلتيكو في شهر يناير المقبل، وحتى ذلك الحين سيواصل دييجو سيميوني الإعتماد على خطة 4-4-2 من خلال قيادة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لخط هجوم الفريق والاعتماد على فرناندو توريس في خط الأمام إلى جواره.

برشلونة

عانى الفريق الكتالوني من فترة انتقالات عصيبة بعد رحيل نيمار لصفوف باريس سان جيرمان، ولم يتعاقد البرسا سوى مع نيلسون سيميدو وجيرارد ديلوفيو وباولينيو على أمل أن يتمكن إيرنيستو فالفيردي من المنافسة على اللقب في موسمه الأول على رأس القيادة الفنية للفريق.

ريال بيتيس

من المنتظر أن يكون ريال بيتيس الحصان الأسود للدوري في الموسم الجديد 2017- 2018 وذلك بعدما تول كيكي شتين القيادة الفنية للفريق في أفضل توقيت ممكن، في ظل امتلاك ريال بيتيس لتشكيلة مميزة قادرة على إزعاج الفرق الكبرى.

سيلتا فيجو

بعد رحيل إدواردو بيريزو، لم يتغير الوضع كثيرًا في صفوف سيلتا فيجو تحت قيادة المدرب الفني الجديد خوان كارلوس أونزي والذي تعاقد مع ستانيسلاف لوبوتكا لتدعيم خط وسطه الناري على أمل المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

ديبورتيفو لاكورونيا

نجح ديبورتيفو في تفادي الهبوط الموسم الماضي تحت قيادة بيبي ميل، وسيحاول الفريق البناء على خط الخلف الذي يتواجد فيه كل من فابيان شار وسيدني، إلى جانب تواجد كل من جوليرمي وفلورين أندوني في وسط الملعب على أمل استعادة لوكاس بيريز من أرسنال لتقوية خط الهجوم.

إيبار

قدم إيبار موسمًا مميزًا للغاية الموسم الماضي وسيعتمد الفريق مجددًا على المهاجم سيرجي إينريتش إلى جانب كيكي جارسيا مع الوافد الجديد يبدرو يون وإيفان أليخو الموكل إليهم مهمة خلق الفرص للمهاجمين.

إسبانيول

نجح الفريق الكتالوني في الاحتفاظ بخدمات كل من بابلو بياتي وجيرارد مورينو في خط هجومهم الناري، وتبقى نقطة الضعف الوحيدة في الفريق متعلقة بخطه الدفاعي في ظل فشل الفريق في جلب صفقات جديدة تحت قيادة المدرب كويكي سانشيز فلوريس.

خيتافي

يعود خيتافي للدوري الإسباني بقوام مكون من نفس اللاعبين الذين ساعدوا الفريق على الصعود من الدرجة الثانية على أمل أن يتمكنوا من تفادي الهبوط في الموسم الحالي.

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جيرونا

من الفرق الصاعدة حديثًا والتي دعمت صفوفها بشكل مميز من خلال التعاقد مع مجموعة من اللاعبين من صفوف مانشستر سيتي، ولا يكمن هدف الفريق في تفادي الهبوط هذا الموسم بل وفي خلق المفاجآت بعد التغلب على مانشستر سيتي في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

لاس بالماس

رحل عن صفوف الفريق كل من كيفين برنس بواتينج وروكي ميسا، ولكن سيواصل الفريق الكناري في الاعتماد على خط هجومه عبر فيتولو الذي سيتواجد مع الفريق حتى شهر يناير المقبل، إلى جانب الاعتماد على كل من جوناثان كاليري وجوناثان فيرا وتانا القادرين على خلق المشاكل أمام الخصوم.

ديبورتيفو ليجانيس

بعد النجاح في البقاء في الدوري الإسباني الموسم الماضي، سيحاول الفريق المدريدي تفادي الهبوط لعام جديد بالاعتماد على الثلاثي روبين بيريز وخافير إيراسو إلى جانب جوسيبا زالدوا.

ليفانتي

كان الفريق الأفضل دون منازع في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وسيكون ليفانتي من الفرق الخادعة في الموسم الجديد، حيث يمتلك الفريق الجودة لفعل ما هو أكثر من تفادي الهبوط.

مالاجا

سيمتلك المدرب ميشيل العديد من الخيارات هذا الموسم في ظل امتلاكه قائمة مميزة من اللاعبين، وستكون نقطة ضعف الفريق الوحيدة متمثلة في غياب إيناسيو كامتشو الذي لم يتم تعويضه على أمل أن يتمكن زدرافكو كوزمانوفيتش من ملء هذا الفراغ.

ريال سوسيداد

بنى الفريق الباسكي على اللاعبين الذي أنهوا الموسم الماضي في المركز السادس مع بعض التدعيمات الخاص بالتعاقد مع ديجو لورينتي وعدنان يونوزاي على أمل الذهاب بعيدًا هذا الموسم، إلى جانب استمرار إينيجو مارتينيز في قائمة الفريق.

إشبيلية

بعد رحيل خورخي سامبولي، تعاقد الفريق الأندلسي مع إدواردو بيريزو من أجل الاستمرار على النهج الهجومي، ونجح إشبيلية في الميركاتو الحالي في التعاقد مه مجموعة مميزة من اللاعبين مثل إيفر بانيجا وخيسوس نافاس ونوليتو من أجل المنافسة على اللقب.

فالنسيا

بدأ الخفافيش مشروع جديد تحت قيادة مارسيلينو، حيث تعاقد فالنسيا مع كل من جيوفري كوندوجوبيا وجيسون موريلو، لتدعيم صفوف الفريق مع تواجد كل من كارلوس سولير ودانيل باريخو وسيموني زازا.

فياريال

يمتلك فريق الغواصات الصفراء مواهب كبيرة في خط الهجوم، ستعتمد بشكل أساسي على فكرة الاستحواذ على الكرة، ومن المنتظر أن يشكل كل من كارلوس باكا وسيدريك باكومبو ثنائي هجومي مميز في الدوري، بينما لا يوجد غبار على قوة خط دفاع فياريال الذي كان أقوى خط دفاع في الدوري الموسم الماضي خلف أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد

يمتلك زين الدين زيدان نفس الفريق الذي ساعده على التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى جانب التعاقد مع داني سيبالوس، وسيعتمد المدرب الفرنسي من جديد على الحالة الفنية العالية التي يتمتع بها كل من إيسكو وماركو أسينسيو.