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اخصائي لياقة بدنية يكشف: التونة تزيد الوزن وليست لـ"الدايت"

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مصراوي Masrawy

اخصائي لياقة بدنية يكشف: التونة تزيد الوزن وليست لـ"الدايت"

03:49 م الجمعة 18 أغسطس 2017

اخصائي لياقة بدنية يكشف عن ضرر التونة لـ"الدايت"

 كتب - هشام عواض:

يعاني الباحثون عن الوزن الامثل من اتباع حمية غذائية لفترة ما تعتمد بشكل كبير على أكلات غير مفضلة لدى البعضن ومنها التونة " التي تعتبر مصدرًا غنيًا من البوتاسيوم وتخفض ضغط الدم وغنية بفيتامين B.

والتونة على الرغم من فوائدها لانقاص الوزن بخفض مستويات الثلاثية في الجسم، إلا أنها ضارة في كثير من الأحيان ولها آثار عكسية وتزيد الوزن، حيث كشف الكابتن كريم عبيد، اخصائي اللياقة البدنية لـ"مصراوي" عن حالات تصبح فيها التونة ضارة والبدائل الصحية الأفضل.

قال "عبيد"، إن التونة المعلبة متعددة  منها نوع يحتوي على زيت بكميات معينة، حقيقتها أنها ضارة على الجسم لانها تحتوي مواد حافظة كما أن الزيوت هذه تزيد نسبة الدهون في الجسم.

والنوع الأخر هي التونة التي تحتوي على ماء مملح، وهي أقل ضررًا من الأخرى لكنها أيضاً ضارة إذا تناولها الشخص بكثرة، حيث أن الماء هذا يحتوي على نسبة أملاح وتناولها باستمرار يعمل على زيادة نسبة الأملاح في الجسم وتخزينها تحت الجلد، مما يؤثر على الصحة وأيضاً يزيد الوزن.

والأفضل من التونة من حيث الأسماك هي السلمون لاحتواءها على أوميجا 3، ومن اللحوم هناك صدور الدجاج واللحم ستيك، فهذه الأطعمة ليس لها أضرار سلبية مثل التونة.

وإذا اضطر الشخص إلى أكل التونة الماء عليه تناول كميات كبيرة من الماء لا تقل عن 5 لترات يوميًا، حتى تعادل نسبة الأملاح وتزيلها من الجسم.

 

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مصراوي Masrawy

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