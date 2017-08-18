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نائبة لوزير الكهرباء: "أسعار الفواتير مبالغ فيها.. وتسببت في ارتفاع التضخم"

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مصراوي Masrawy

نائبة لوزير الكهرباء: " الفواتير مبالغ فيها.. وتسببت في ارتفاع التضخم"

03:49 م الجمعة 18 أغسطس 2017

النائبة ايناس عبد الحليم

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الكهرباء بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، لافتة إلى أن "الفواتير زادت بشكل مبالغ فيه ومغايرة لتصريحات الوزير التي نفي فيها أن تمس تلك الزيادة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة".

وأضافت عبد الحليم، في سؤالها للوزير، أن ارتفاع أسعار الكهرباء أصبحت أمرًا لا يطاق وتغيير العدادات القديمة لأخرى مدفوعة الأجر ضاعف من الأسعار مقابل معدلات الاستهلاك، مما سبب عبء واستياء بين المواطنين لدرجة غير طبيعية وتتنافى مع تعليمات الرئيس عبدالفتاح ".

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيان رسمي ذكر فيه أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية قد ارتفع إلى 34% لشهر يوليو لهذا العام مقارنة بنحو 30% للعام المالي السابق، وقد أرجع الجهاز المركزي هذا التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء"، لافتة إلى التقرير أكد أن "ارتفاع أسعار الكهرباء قد أثر على أسعار جميع السلع الاستهلاكية، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الألبان بنحو 5.5%، كما ارتفعت أسعار الخضروات بواقع 3%، وأيضاً أسعار اللحوم والدواجن بواقع 2%، وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى في جميع المجالات".

وطالبت عبدالحليم، بضرورة تدخل البرلمان واستجواب الوزير عن تضارب تصريحاته وعدم توافقها مع فواتير الكهرباء لهذا الشهر حيث أن الوزير لم يقل الحقيقية، والنتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة العبء على المواطنين.

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