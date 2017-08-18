أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس أركان الجيش الأمريكي: سندافع عن اليابان ضد أي هجوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس أركان الجيش الأمريكي: سندافع عن اليابان ضد أي هجوم

03:49 م الجمعة 18 أغسطس 2017

رئيس أركان الجيش الأمريكي: سندافع عن اليابان ضد أي هجوم

رئيس هيئة أركان الجيش الاميركي الجنرال جو دانفورد

(أ ف ب):

شدد رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جو دانفورد اليوم الجمعة، على التحالف القوي بين بلاده واليابان في رسالة إلى ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الأرخبيل في حال وقوع أي هجوم.

التقى دانفورد الذي يزور طوكيو ضمن جولة يقوم بها في آسيا، نظيره الياباني كاتسوتوشي كاوانو قبل لقاء رئيس شينزو آبي.

ويأتي هذا التحرك بعد تهديد بيونج يانج باطلاق صواريخ على جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الأطلسي، وهذه الصواريخ العابرة للقارات ستمر فوق الأرخبيل الياباني.

وصرحح دانفورد "أعتقد أننا أوضحنا الى كوريا الشمالية ودول المنطقة أن أي هجوم يستهدف أي منا (اليابان أو الولايات المتحدة) يعادل الهجوم ضد البلدين" مضيفا أن "الأمر بالغ الأهمية في إطار الردع النووي".

وذكر "بالالتزام الأمريكي الثابت" تجاه أمن اليابان، الأمر الذي أكدته الولايات المتحدة من جديد في اليوم السابق بعد تعيينها بيل هاغرتي سفيرا أمريكيا جديدا لدى طوكيو، بالإضافة إلى الاجتماع الرباعي الذي عقد في واشنطن بين ووزيري خارجية ودفاع البلدين.

وقال آبي من جهته "نقدر تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد بوضوح وضع كل الخيارات على الطاولة لحماية التحالف" بين البلدين.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد هجوم برشلونة.. ترامب: قواتنا في حالة تأهّب قُصوى

    أخبار

  • ترامب يسلط الضوء على أسطورة "دم الخنازير" ردًا على هجوم برشلونة

    أخبار

  • كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء

    أخبار

  • أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

    أخبار

إعلان

8c8015b911.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب لبناني يحذر من مغبة زيارات الوزراء لدمشق دون موافقة الحكومة

نائب لبناني يحذر من مغبة زيارات الوزراء لدمشق دون موافقة الحكومة

نقيب "الزبالين" مطالبًا الحكومة بتربية الخنازير: تأكل 5 آلاف طن قمامة يوميًا

نقيب "الزبالين" مطالبًا الحكومة بتربية الخنازير: تأكل 5 آلاف طن قمامة يوميًا

البيت الأبيض: ترامب يدرس خياراته بشأن الصراع في أفغانستان

البيت الأبيض: ترامب يدرس خياراته بشأن الصراع في أفغانستان

9 راحلين عن إدارة ترامب في أقل من ثمانية أشهر

9 راحلين عن إدارة ترامب في أقل من ثمانية أشهر