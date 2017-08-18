رئيس أركان الجيش الأمريكي: سندافع عن اليابان ضد أي هجوم

(أ ف ب):

شدد رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جو دانفورد اليوم الجمعة، على التحالف القوي بين بلاده واليابان في رسالة إلى كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الأرخبيل في حال وقوع أي هجوم.

التقى دانفورد الذي يزور طوكيو ضمن جولة يقوم بها في آسيا، نظيره الياباني كاتسوتوشي كاوانو قبل لقاء رئيس الحكومة شينزو آبي.

ويأتي هذا التحرك بعد تهديد بيونج يانج باطلاق صواريخ على جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الأطلسي، وهذه الصواريخ العابرة للقارات ستمر فوق الأرخبيل الياباني.

وصرحح دانفورد "أعتقد أننا أوضحنا الى كوريا الشمالية ودول المنطقة أن أي هجوم يستهدف أي منا (اليابان أو الولايات المتحدة) يعادل الهجوم ضد البلدين" مضيفا أن "الأمر بالغ الأهمية في إطار الردع النووي".

وذكر "بالالتزام الأمريكي الثابت" تجاه أمن اليابان، الأمر الذي أكدته الولايات المتحدة من جديد في اليوم السابق بعد تعيينها بيل هاغرتي سفيرا أمريكيا جديدا لدى طوكيو، بالإضافة إلى الاجتماع الرباعي الذي عقد في واشنطن بين ووزيري خارجية ودفاع البلدين.

وقال آبي من جهته "نقدر تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضوح وضع كل الخيارات على الطاولة لحماية التحالف" بين البلدين.