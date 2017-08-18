بعد هجوم برشلونة.. ترامب: قواتنا في حالة تأهّب قُصوى

كتبت- رنا أسامة:

أكّد الرئيس دونالد ترامب، أن قوات الأمن الوطني الأمريكي في حالة تأهب قصوى تحسّبًا لأي طارىء.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا "سلطات الأمن الداخلي وإنفاذ القانون في حالة تأهّب، وتتابع عن كثب أي مؤشر على مشكلة. حدودنا أقوى بكثير من ذي قبل!"

كما دعا الأشخاص الذين يحاولون عرقلة الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال اللجوء إلى المحاكم، إلى التوقف. مُشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواجهة ما أسماه بـ"الإرهاب الإسلامي المتطرف" بأي وسيلة ممكنة.

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة، الخميس، وخلّف 14 قتيلًا ونحو 130 مُصابًا من 34 دولة مختلفة، من بينها ألمانيا والجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا والمغرب وكندا والصين وكولومبيا ورومانيا، حسبما أعلنت خدمة الطواريء الإسبانية.

وأعلنت الشرطة الإسبانية اعتقالها ثلاثة مغاربة وإسباني على خلفية هجمات برشلونة. وقالت إن المهاجمين كانوا يخططون لهجوم أكبر باستخدام منزل في مدينة الكنار، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).