بسبب سعر أسطوانة البوتاجاز.. إصابة شخصين في مشاجرة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أقدم بائع أسطوانات بوتاجاز وشقيقيه، اليوم الجمعة، على طعن شخصين، بآلة حادة "مطواه" محدثًين إصابتهم بمناطق مختلفة في الجسم، على إثر مشاجرة بينهما، للخلاف على سعر أسطوانة بوتاجاز، وألقي القبض على المتهمين.

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "علي. ع. أ" 44 عامًا، بائع أسطوانات بوتاجاز، وأشقائه "محمد، ومحمود"، وطرف ثاني "خميس. ح. خ" 27 عامًا، عامل، ومصاب "بجرح قطعي في فروة الرأس وجرح بالوجه والبطن، وتم نقله للعلاج بمستشفى بني سويف الجامعي، وشقيقه "حمادة" 40 عامًا عامل، مصاب بجرح بفروة الراس ووكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفى ناصر المركزي، والجميع مقيمين بقرية أشمنت بمركز ناصر.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والثاني على سعر أسطوانة البوتاجاز، وتطورت إلى مشاجرة، اعتدى فيها الطرف الأول على الطرف الثاني بسلاح أبيض، أدى إلى وقوع الإصابات.

وضبطت مباحث مركز شرطة ناصر المتهم، والذي أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اشقائه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن "مطواة".