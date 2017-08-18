أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب سعر أسطوانة البوتاجاز.. إصابة شخصين في مشاجرة ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بسبب سعر أسطوانة البوتاجاز.. إصابة شخصين في مشاجرة ببني سويف

03:58 م الجمعة 18 أغسطس 2017

بسبب سعر أسطوانة البوتاجاز.. إصابة شخصين في مشاجرة ببني سويف

مشاجرة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أقدم بائع أسطوانات بوتاجاز وشقيقيه، اليوم الجمعة، على طعن شخصين، بآلة حادة "مطواه" محدثًين إصابتهم بمناطق مختلفة في الجسم، على إثر مشاجرة بينهما، للخلاف على سعر أسطوانة بوتاجاز، وألقي القبض على المتهمين.

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "علي. ع. أ" 44 عامًا، بائع أسطوانات بوتاجاز، وأشقائه "محمد، ومحمود"، وطرف ثاني "خميس. ح. خ" 27 عامًا، عامل، ومصاب "بجرح قطعي في فروة الرأس وجرح بالوجه والبطن، وتم نقله للعلاج بمستشفى بني سويف الجامعي، وشقيقه "حمادة" 40 عامًا عامل، مصاب بجرح بفروة الراس ووكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفى ناصر المركزي، والجميع مقيمين بقرية أشمنت بمركز ناصر.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والثاني على سعر أسطوانة البوتاجاز، وتطورت إلى مشاجرة، اعتدى فيها الطرف الأول على الطرف الثاني بسلاح أبيض، أدى إلى وقوع الإصابات.

وضبطت مباحث مركز شرطة ناصر المتهم، والذي أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اشقائه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن "مطواة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

    أخبار

  • 4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

    أخبار

  • إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنوفية

    أخبار

  • رفض والده السماح له بمغادرة المنزل فانتحر بمبيد حشري

    أخبار

إعلان

4451fa06e3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة