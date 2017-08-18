وزير القوى العاملة يشارك في تشييع جنازة والدة محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شارك الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان والدة اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بمسقط رأسه بقرية "الكيلانية" التابعة لدائرة مركز فاقوس.

حضر التشييع عدد من القيادات، على رأسهم مدير سلاح المدفعية، ومدير معهد المدفعية، والدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، وأعضاء بمجلس النواب، وقيادات شرطية وعسكرية وتنفيذية وعاملين بالديوان العام.

وأدى المشييعون، صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد "الكيلانية"، حيث ألقى الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف، خطبة، تحدث فيها عن فضل يوم الجمعة وما أعده الله لعبادة المؤمنين في الآخرة، وكذلك فضل الأم ومنزلتها الكريمة في الإسلام.