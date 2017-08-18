طالب يشنق ابنة خالته بحبل غسيل في الأقصر.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

الأقصر – محمد محروس:

أمرت نيابة مركز القرنة بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر، بحبس طالب ثانوي متهم بشنق ابن خالته الطفلة صاحبة الـ9 سنوات، بحبل غسيل، بقرية قبلي قامولا بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة إلى مطلع الشهر الحالي عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد عبدالرحمن موسى رئيس مباحث مركز شرطة القرنة، بورود بلاغ من أهالي نجع حبشي بقرية القبلي قامولا غربي محافظة الأقصر بالعثور على جثة الطفلة "روضة محمد شباط" 9 سنوات، مشنوقة في شجرة جوافة بحديقة مملوكة لخالها بالقرية بواسطة حبل غسيل أبيض اللون.

وتبين من تحريات المباحث أن الطفلة ولدت بمنطقة السيول، بدائرة المركز، وعقب وفاة والدتها "س. س" منذ 8 سنوات، وزواج والدها بأخرى، ومغادرته للأقصر، والإقامة بمركز نقادة بمحافظة قنا، انتقلت للعيش برفقة شقيق والدتها ويدعى "الطيب سعد بهنساوي" تحت رعايته ويوم الواقعة تغيبت من منزلها لعدة ساعات وبحث عنها شقيق والدتها المتوفاة في كل أرجاء المنطقة، إلى أن عثروا عليها معلقة في حديقة مملوكة لهم ومشنوقة بحبل في شجرة جوافة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2126 إداري مركز شرطة القرنة.

وكشفت التحريات أن مرتكب الجريمة، هو ابن خال الطفلة المجني عليها ويدعى "حسن. ا. س. ب" وشهرته "بهنساوي" 17 عامًا، طالب ثانوي، وبسؤاله عن دوافع جريمته، قال إنه كان يشعر بالغيرة نحو الطفلة لكونها مدللة لدى والده، وأنه لحظة الجريمة طلب منها عمل أشياء في المنزل لكنها لم تقم بفعلها فأقدم على خنقها باستخدام حبل غسيل.