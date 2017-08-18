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بسبب عطل في قسمي الأمونيا والأزوت.. توقف العمل بمصنع كيما أسوان

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مصراوي Masrawy

بسبب عطل في قسمي الأمونيا والأزوت.. توقف العمل بمصنع كيما أسوان

03:34 م الجمعة 18 أغسطس 2017

بسبب عطل في قسمي الأمونيا والأزوت.. توقف العمل بمصنع كيما أسوان

مصنع كيما

أسوان - إيهاب عمران:أدى عطل فني بقسمي الأمونيا والأزوت إلى توقف العمل بشكل كامل في مصنع كيما أسوان.وقال مصدر بالمصنع، لـ"مصراوي"، إن العطل موجود منذ 10 أيام، وفشلت جهود قسم الصيانة بالمصنع في إصلاحه، ومن المنتظر أن يستمر توقف العمل بالمصنع لـ10 أيام أخرى، حتى إجازة عيد الأضحى المبارك.وأرجع المصدر سبب العطل وعم القدرة على إصلاحه إلى الإهمال في الصيانة الدورية للمصنع وشراء قطع غيار غير أصلية، وسيؤدي توقف العمل بالمصنع إلى خسائر فادحة لتوقف الإنتاج وعدم الالتزام بالتعاقدات المبرمة مع الشركات.

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