خروج جميع مصابي حادث أتوبيسي "السخنة - القطامية" من مستشفيات السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور يوسف خليفة مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير المستشفى العام في السويس، إن جميع المصابين الذين وصلوا لمستشفى السويس العام في حادث تصادم أتوبيسي طريق "السخنة - القطامية" غادروا المستشفى.

وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المستشفى استقبلت 35 مصابًا، تم تحويل 4 منهم لمستشفى التأمين الصحي، بينهم مصاب بنزيف حاد، ويتطلب علاجه طبيب أوعية دموية وهو المتوفر بالتأمين الصحي، بجانب 3 آخرين مصابين بارتشاح دموي ومائي على الرئة.

وأشار إلى أن 26 مصابًا آخرين تماثلوا للشفاء بعد استقرار حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن إصاباتهم تنوعت بين كسور في الأطراف، وكدمات وسحجات وجروح سطحية.

وأوضح أن 5 مصابين يعملون موظفين بالشركة المصرية للاتصالات، تم تحويلهم للمركز الطبي العالمي لاستكمال العلاج، بناء على طلب أسرهم، وهم من مستقلي أتوبيس السياحة الذي كان متجه إلى مدينة الغردقة، والذي كان قرابة نصف مستقليه من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات.

وشهد طريق "السخنة - القطامية"، اليوم الجمعة، تصادم أتوبيس يستقله 25 شخصًا، من أسرة واحدة، كانوا في طريقهم لقضاء اليوم في أحد الشواطئ الخاصة بالسخنة، اصطدم بأتوبيس تابع لشركة سياحة يستقله 50 راكبًا آخرين بينهم موظفين بالشركة المصرية للاتصالات كانوا في طريقهم للغردقة، وأسفر الحادث عن مصرع 5، وإصابة 60 آخرين.