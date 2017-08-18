المنتخب: «كوكا» جاهز لمواجهتي أوغندا

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كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة لمواجهتي أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2018.

قال أبو العلا لـ "التحرير"، اليوم الجمعة، إن اللاعب أصيب بجرح فوق العين وقام بعمل خياطة، والمؤشرات المبدئية تؤكد أنه جاهز للمشاركة مع المنتخب، وإن كانت الأمور ستتضح بنسبة كبيرة جدًا غدًا، للتأكد من عدم تورم وجه اللاعب.

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وكان قد تعرض الدولي المصري أحمد حسن «كوكا» لإصابة مروعة أثناء لقاء فريقه براجا أمام هافنارجاردار الإيسلندي في الدوري الأوروبي، وسقط "كوكا" على الأرض مغشيًا عليه بعد أن سالت الدماء من رأسه حتى غادر الملعب في الدقيقة 60 وتوجه إلي المستشفى. (طالع التفاصيل)