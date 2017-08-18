الانتخابات تحسم منصب النائب في الجبلاية

التحرير

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أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، أن هناك مناقشات في الجبلاية بوضع بند في جديد في اللائحة يجعل منصب النائب بالانتخاب.

وقال لطيف لـ "التحرير" إن الاتحاد يرغب في أن يتم فتح باب الترشيح في الانتخابات الفترة المقبلة على منصب النائب ويتقدم له المرشحون لمنع أي خلافات داخل المجلس حول من يتولى هذا المنصب.

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ويرغب مسئولو اتحاد الكرة لتجنب أي خلافات أو صراعات تحدث على هذا المنصب في المستقبل، ومن المنتظر أن يعرض مجلس الإدارة هذا التعديل على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع مقبل.