أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الانتخابات تحسم منصب النائب في الجبلاية

Google+ Print
الانتخابات تحسم منصب النائب في الجبلاية الانتخابات تحسم منصب النائب في الجبلاية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، أن هناك مناقشات في الجبلاية بوضع بند في جديد في اللائحة يجعل منصب النائب بالانتخاب.

وقال لطيف لـ "التحرير" إن الاتحاد يرغب في أن يتم فتح باب الترشيح في الانتخابات الفترة المقبلة على منصب النائب ويتقدم له المرشحون لمنع أي خلافات داخل المجلس حول من يتولى هذا المنصب.

شاهد أيضا

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة لتجنب أي خلافات أو صراعات تحدث على هذا المنصب في المستقبل، ومن المنتظر أن يعرض مجلس الإدارة هذا التعديل على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع مقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك

«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من أودينيزي

أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من أودينيزي

اليوم.. منتخب «الطائرة» يلتقي كوبا في مونديال الشباب

اليوم.. منتخب «الطائرة» يلتقي كوبا في مونديال الشباب