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رئيس وزراء اسبانيا: نخوض "حربا عالمية" ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء اسبانيا: نخوض "حربا عالمية" ضد الإرهاب

03:28 م الجمعة 18 أغسطس 2017

رئيس وزراء اسبانيا ماريانو راخوي

مدريد - (د ب أ):
ذكر رئيس وزراء اسبانيا، ماريانو راخوي، أن بلاده تخوض "معركة عالمية" ضد الإرهاب، بعد هجومين في برشلونة وبلدة كامبريلس الساحلية.

وأضاف أن المعركة "ليست فقط ضدنا، لكن ضد جميع الدول التي تدافع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".

وكانت أجهزة الطوارئ الاسبانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن حصيلة قتلى الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في اسبانيا ارتفعت إلى 14 شخصا، بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال هجوم الدهس في مدينة كامبريلس.

وكتبت أجهزة الطوارئ الاسبانية في تغريدة لها على موقع (تويتر) "توفيت امرأة أصيبت أمس في هجوم كامبريلس. توفي 14 مواطنا أمس في هجومين إرهابيين في برشلونة وكامبريلس".

وكان 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم أمس الخميس وأصيب أكثر من 100 أخرين إثر عملية دهس للمارة وقعت في شارع "لا رامبلا" بوسط برشلونة.

وبعد ساعات من الحادث الاول، قتلت الشرطة خمسة أشخاص يشتبه أنهم الارهابيون الذين دهسوا المشاة في بلدة كامبريلس الساحلية بإقليم كاتالونيا، على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب غرب برشلونة.

ونقلت وسائل إعلام اسبانية عن محققين قولهم إن الهجومين لهما صلة بخلية إرهابية واحدة تضم 12 شخصا.

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