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حريق هائل يلتهم 15 فدانًا بمطروح.. والحماية المدنية تسيطر عليه

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حريق هائل يلتهم 15 فدانًا بمطروح.. والحماية المدنية تسيطر عليه حريق هائل يلتهم 15 فدانًا بمطروح.. والحماية المدنية تسيطر عليه

التحرير

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نجحت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق ضخم شب في أرض زراعية على مساحة 15 فدان بمنطقة أبو شروف في سيوة غرب مطروح. 

وتلقي اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى أرض زراعية بمنطقة أبو شروف، وعلى الفور انتقل لمكان البلاغ القيادات الأمنية بمطروح، حيث استطاعت القوات من السيطرة على الحريق واخماده. 

وقال مدير أمن مطروح: إنه "تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مساحتها 15 فدان منزرعة بأشجار النخيل ملك "محمد علي احمد صلاح" (70 سنة) بالمعاش، ومقيم بذات العنوان"، مرجحًا أن يكون سبب الحريق وصول جسم مشتعل لبعض الأعشاب والحشائش الجافة ونظراً لشدة الرياح أدى ذلك إلى نشوب الحريق، مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

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وبسؤال إسماعيل موسي محمد نجل شقيق مالك الأرض، (48 سنة)، أيَد ما جاء في مضمون الفحص، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى نشوب الحريق، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة لمعرفة سبب الحريق. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.

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التحرير

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