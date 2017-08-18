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وكيل «نقل البرلمان» يطالب بتحديد آليات جديدة في اختيار سائقي القطارات

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وكيل «نقل البرلمان» يطالب بتحديد آليات جديدة في اختيار سائقي القطارات وكيل «نقل البرلمان» يطالب بتحديد آليات جديدة في اختيار سائقي القطارات

التحرير

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طالب النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتغلب على حالة الارتباك في منظومة السكك الحديدية بسبب الإضراب، وقال إن الركاب الذين تتعطل رحلاتهم ليس لهم ذنبا، وقد يكون من بينهم مريض أو طالب يريد اللحاق بامتحانات.

وأضاف أن الحل على المدى البعيد لتجنب تكرار أي ارتباك، هو إنشاء أكاديمية لتدريب سائقي القطارات والمقطورات على أحدث أساليب التكنولوجيا ومعدات تشغيل القطارات على مستوى العالم.

وطالب اليوم، الجمعة، بتحديد آليات جديدة لاختيار سائقي القطارات، خاصة بعدما اتضح أن هناك نسبة كبيرة مـــن القطارات في الفترة الماضية كانت بسبب خطأ بشرى سواء مـــن السائق أو بعض العاملين.

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وتساءل عن المؤهلات التي يتم اختيار السائقين على أساسها، وهل كل السائقين من العاملين بالهيئة حاصل على شهادة تعليم أساسي أم أن بعضهم لا يجيدون القراءة والكتابة؟

وطالب بضرورة تنفيذ آليات جديدة في اختيار السائقين والعمل على زيادة عددهم ورفع رواتبهم، خاصة بعد شكوى كثير مـــن السائقين مـــن طول ساعات العمل واضطرارهم للعمل أيامًا متتالية لتعويض النقص في السائقين دون راحة، مما يجعلهم يشعرون بالتعب أثناء فترات العمل.

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التحرير

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