هذه العيوب تزيد استهلاك سيارتك للوقود إلى الضعف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دائمًا ما يتحدث أصحاب السيارات عن ارتفاع أسعار الوقود، ويبدأون بالسعي لإيجاد أفضل الطرق لتقليل معدلات استهلاكه في السيارات، أو ربما يتجه البعض لعقد مقارنات بين الإصدارات المختلفة، لمعرفة أي منها الأفضل في معيار استهلاك الوقود بشكل رئيسي.

ويواجه البعض مشكلات فنية في السيارات، قد ترفع من معدلات استهلاك الوقود بشكل رئيسي، لاسيما وأنها قد لا تمثل خطورة بالغة على حياة الركاب أو تتسبب في توقف السيارة عن العمل بشكل تام، وفي هذا السياق نستعرض أهم العيوب والمشاكل الفنية التي تؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك الوقود..

الزيوت

إهمال تغيير زيوت المحرك وناقل الحركة بشكل دوري في السيارة، يؤدي إلى ارتفاع معدلات استهلاك الوقود بشكل رئيسي في السيارة، وهو الأمر الذي قد يرفعه في بعض السيارات إلى الضعف تقريبًا، بسبب استهلاك المحرك لكميات أكبر من الوقود لأداء مهامه.

الحرارة

تعد من أهم عوامل زيادة استهلاك الوقود، ففي حال ارتفاع معدلات الحرارة عن مستوياتها، أو عدم تزويد دورة التبريد بالمياه اللازمة بشكل دوري، فإن ذلك يعني احتياج المحرك إلى كميات أكبر من الوقود للتغلب على الحرارة المرتفعة بشكل واضح في أجزائه.

شاهد أيضا

التكييف

لا يخفى على الجميع أن تشغيل مكيف السيارة يزيد من استهلاك الوقود بشكل طبيعي، إلا أن القليل قد يعي أن وجود مشكلة في تكييف السيارة قد يؤدي إلى مضاعفة معدلات استهلاك الوقود الطبيعية في السيارة، خاصة في ظل الحرارة الزائدة التي تصاحب خلل المكيف.

ناقل الحركة

صيانة ناقل الحركة بشكل دوري يحول دون تحمل المحرك الجزء الأكبر من أعباء تغيير السرعات، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات استهلاك الوقود لاحتياج المحرك إلى كميات أكبر من البنزين.