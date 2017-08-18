هذه السيارات الأفضل في معرض إندونيسيا الدولي

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تشارك العديد من الشركات العالمية في معارض السيارات الدولية للكشف والترويج عن أحدث ما توصلت إيله من إصدارات أو نسخ لسياراتها المعروفة، بالإضافة إلى طرح تقنيات جديدة تتعلق بمتعة ورفاهية القيادة على المستوى الفني، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على معرفة آراء الجمهور ومتابعتها بشكل فوري.

واحتل معرض إندونيسيا الدولي للسيارات على مدار الأيام الماضية صدارة اهتمام الجمهور، لما تضمنه من إصدارات جديدة ومغايرة للمعتاد، حازت بشكل واضح على إعجاب الجمهور الذي شارك في المحفل الدولي للسيارات، وفي هذا السياق نستعرض أهم الإصدارات التي ظهرت بقوة في إندونيسيا لهذا العام..

رينو كويد

كشفت شركة "رينو" الفرنسية، عن نسخة جديدة من سيارتها الشهيرة "كويد" والتي أنتجتها بشكل رسمي خلال السنوات القليلة الماضي، ووفقًا لموقع "إن أوتو نيوز"، فإن الشركة الفرنسية كشفت النقاب عن النسخة الأحدث لـ"كويد" خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، بمواصفات شكلية وتقنية مغايرة للنسخة المعروضة في السوق الهندي.

نيسان E-Power

كشفت شركة "نيسان" عن سيارتها الكهربائية المدمجة الجديدة "E-Power” خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، والذي يقام في الوقت الحالي بالعاصمة جاكرتا، كما تعكف الشركة اليابانية على تبني سياسات إنتاج إصدارات نظيفة تركز على الوقود الكهربائي في سياراتها المختلفة.

نيسان "ميتسوبيشي" إكسبندر

كشفت شركة "نيسان" اليابانية، عن سيارتها الجديدة كليًا "إسكبندر" خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، والذي يعقد في الوقت الحالي بالعاصمة جاكرتا، ووفقًا لموقع "درايف أرابيا"، فإن الشركة اليابانية منحت سيارتها الجديدة مظهر مشابه للإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، والتي تلقى في الوقت الحالي قبولًا واسعًا على مستوى الأسواق العالمية.

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هوندا CR-Z

واحدة من السيارات التي حازت على إعجاب الجمهور بشكل واضح في المعرض الدولي، لاسيما وأنها قدمت نموذج جديد من سيارات الشركة اليابانية، والذي يهدف للاستفادة من الإقبال الواضح على الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض بشكل واضح في العالم.

تويوتا سيينتا

تعتبر امتداد لسيارة الشركة اليابانية الشهيرة "سيينا" والتي تم إيقاف إنتاجها في عدد من الأسواق العالمية منذ فترة ليست بالقصيرة، ورفعت "سيينتا" راية "تويوتا" خلال المعرض الدولي في إندونيسيا، نظرًا لما حملته من إمكانات تقنية وترفيهية واسعة.